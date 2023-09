Mercato: Thorgan Hazard lascia definitivamente il Dortmund e torna in Belgio

Thorgan Hazard , fratello minore di Eden, lascia il Borussia Dortmund dopo quattro anni e torna in patria: il belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con l'Anderlecht . Era nell'aria ormai da tempo, l'addio a titolo definitivo ai gialloneri della Ruhr. Il ragazzo che si era distinto come uno dei migliori prospetti del calcio belga aveva stupito tutti durante le stagioni al Borussia Moenchengladbach. Al punto da convincere i gialloneri a puntare forte su di lui nell'estate 2019. Scommessa non azzeccata: gli infortuni e il rendimento incostante hanno costellato l'avventura di Thorgan a Dortmund. Con la cessione prima in prestito al PSV, negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, e ora quella a titolo definitivo ai belgi.

Hazard a 30 anni proverà a rilanciarsi per non perdere definitivamente il treno della nazionale belga, visti anche gli Europei a fine stagione. Queste le sue prime parole al ritorno in Belgio: "Sono molto felice di firmare per l'Anderlecht. Avevo voglia di tornare qua con la mia famiglia. Ho seguito da vicino gli sviluppi per tutta l'estate e sono rimasto impressionato dal mercato, dalla qualità della squadra e dal progetto di del club. Volevo davvero farne parte e non vedo l'ora di conoscere tutti e riscoprire il campionato belga".