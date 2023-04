Mertens, scattato rinnovo automatico con il Galatasaray

Con il gettone numero 25 in stagione è scattato il rinnovo automatico per il belga nel club turco.

Nella vittoria per 6-0 del Galatasaraycontro il Kayserispor - dove c'è stato il gol anche di Nicolò Zaniolo - è arrivato il venticinquesimo gettone stagionale per Dries Mertens. Una notizia importantissima per il belga ex Napoli che comporta una novità anche per il futuro.