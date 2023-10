Messi, il messaggio all’Inter Miami: “Orgoglioso di squadra e stagione”

Per chi non ne fosse ancora al corrente, Lionel Messi e il suo InterMiami hanno ufficialmente concluso la stagione. Si, a ottobre. Perché la squadra guidata dal fuoriclasse argentino non è riuscita a qualificarsi ai playoff della Major League Soccer (Mls) ed ha concluso il suo percorso qui. Un sentiero colmo di obiettivi e ambizioni, che è stato intrapreso dall'arrivo di Leo lo scorso luglio e che con tutta probabilità vedrà il suo culmine proprio la prossima stagione. Almeno questa è la speranza dello stesso calciatore ex Psg e Barcellona, che tramite social ha mandato un messaggio a squadra, club e tifosi. "Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che la squadra ha realizzato in questa stagione. Siamo stati in grado di vincere la Leagues Cup, raggiungere la finale dell'Open Cup e lottare per i play-off di Major League Soccer. Manteniamo tutte le cose buone e soprattutto la voglia di migliorare per essere ancora più competitivi l'anno prossimo".