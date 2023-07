Dopo il 4-0 con l'Atlanta United in cui è stato protagonista assoluto con una doppietta , Lionel Messi ha ben pensato di prendersi la scena anche fuori dal campo. In che modo? Con un bel regalo ai suoi nuovi compagni di squadra dell' Inter Miami .

Infatti, Messi ha donato ai compagni di squadra delle cuffie rosa e nere, i colori sociali del club, personalizzate con lo stemma dell'Inter Miami. A svelare il bel gesto dell'ex Barcellona e Psg è stato il difensore statunitense DeAndre Yedlin che in zona mista è apparso con l'accessorio in bella vista in testa attirando l'attenzione.