Messi, la maledizione della “10” in Coppa di Francia…

Siamo sempre stati abituati a vederlo giocare con la maglia numero 10 col proprio club. Ma da quando si è trasferito al Paris Saint-Germain , Lionel Messi indossa la casacca numero 30. Almeno in campionato e in Champions League. Infatti, in Coppa di Francia, grazie al regolamento, può tornare a vestire il numero Diez con il quale anche lui è solito vedersi.

Unica pecca di questa situazione? Che, almeno in questa competizione, proprio non gli porta bene... Infatti, nella giornata di ieri, contro il Marsiglia , La Pulce ha perso la sua seconda partita su due giocate vestendo la divisa 10.

Una vera maledizione per Messi che vanta, per modo di dire, questo particolare dato. Da sottolineare come Neymar, che di solito veste la 10 in campionato, abbia indossato la t-shirt col numero 11.