Messi, l’accoglienza dei compagni dell’Inter Miami per l’ottavo Pallone d’Oro

Otto volte Lionel Messi. Nella giornata di lunedì 30 ottobre, il fuoriclasse argentino è stato premiato come miglior calciatore dell'anno per France Football, vincendo così il tanto ambito Pallone d'Oro. L'ottavo in carriera, mai nessuno come lui. Tra le critiche e le congratulazioni per il premio, Leo è già rientrato in Florida. Qui ha trovato una bella sorpresa da parte dei suoi compagni, che lo hanno accolto e celebrato con una passerella d'onore. Poi, foto di rito e numero 8 autografato da tutti. Dopo i sorrisi e i complimenti, però, si è tornati a lavoro. Ok il premio individuale, ma ore c'è una stagione da preparare con l'Inter Miami, che lo scorso anno non è riuscito a raggiungere nemmeno i playoff ma questo nuovo proverà a vincere letteralmente tutto.