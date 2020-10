Messi, quanto ti manca… Cristiano Ronaldo: non segna e non fa assist in un Clasico dall’addio di CR7 al Real

Nella giornata di ieri è andato in scena il Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. I blancos si sono riscattati dopo il doppio k.o. subito prima in campionato e poi in Champions. 1-3 il risultato finale con Benzema e compagni vittoriosi contro Lionel Messi. Ed è proprio La Pulce a far discutere con un dato davvero allarmante: non segna contro i rivali di sempre da quando… Cristiano Ronaldo è andato via.

Messi: quanto manca CR7

La statistica è davvero terribile per il sei volta Pallone d’Oro che solamente pochi giorni prima della gara aveva fatto riferimento a come la sfida tra Barcellona e Real Madrid, quando c’era Cristiano Ronaldo, era decisamente un’altra cose, come spettacolo ed evidentemente come stimolo a fare di più.

Infatti, l’ultima volta che Messi è riuscito ad essere decisivo con un gol nel Clasico era stato nel 2017-18, esattamente la stagione in cui poi CR7 decise di dire addio ai blancos e firmare poi in estate con La Juventus. Una statistica che non è passata insosservata e fa comprendere come l’assenza del portoghese abbia, di fatto, reso la sfida, almeno per Messi, piuttosto normale…

Con la vittoria di ieri, il Real Madrid è riuscito a superare il Barcellona per numero di vittorie negli scontri diretti: 97 a 96.