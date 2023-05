Messi raggiunge Dani Alves per maggior numero di titoli della storia

Sono 43 titoli totali anche per Lionel Messi, che raggiunge Dani Alves in vetta solitaria. Trionfo in Ligue 1 decisivo

Anche in una delle sue stagioni più controverse, Lionel Messi trionfa e si iscrive nuovamente all'albo dei migliori della storia del calcio. Il fuoriclasse argentino si è laureato campione di Francia, quando il Psg ha pareggiato 1-1 contro lo Strasburgo, proprio con gol di Leo. La rete decisiva per il trionfo in Ligue 1 è arrivata al 59' su assist del solito Kylian Mbappé. Così con l'ennesimo trofeo collezionato alla corte di Parigi, il terzo per esattezza, la "pulce" presenta un palmares di un totale di 43 titoli vinti in carriera. Il miglior risultato della storia, se non fosse già stato raggiunto da Dani Alves proprio con i parigini e in Brasile.