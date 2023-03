Micah Richards sta con Conte: “Un vincente. Ecco il problema del Tottenham…”

L'ex calciatore ha parlato del momento degli Spurs e il possibile esonero del manager italiano dopo il suo sfogo contro giocatori e società.

Redazione ITASportPress

Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro di Antonio Conte al Tottenham. Dopo lo sfogo del mister italiano arrivato dopo il 3-3 contro il Southampton sono state tante le indiscrezioni e i commenti sul caso. Per diversi esperti l'esonero del tecnico sarebbe imminente in questa pausa per le Nazionali.

Non tutti i pareri, però, sono andato contro l'ex mister anche di Inter e Juventus. Infatti Micah Richards, ex difensore inglese, parlando a BBC 5 Live, si è schierato a favore del manager spiegando come le colpe possano essere attribuite anche allo stile della società Spurs.

COMMENTO - "Tu Tottenham, quando scegli di affidarsi a Conte, sai cosa ti aspetta", ha detto l'ex calciatore. "La società voleva un top manager. Ecco, ora che hai preso Conte conosci chi hai preso e quale è il suo stile e approccio. Se ti porta un trofeo puoi convivere con i suoi modi ma sfortunatamente per Conte qui non riesce a superare quei limiti (del Tottenham ndr). Se a lui sembra che stia dando tutto e che non riceva lo stesso in cambio, lo dirà. E penso che il problema alla base sia che al Tottenham sono abituati 'a fare bene'. Sono arrivati una volta alla finale di Champions, hanno fatto il nuovo impianto. Fanno le cose solo 'per bene' ma c'è bisogno anche della cultura della vittoria. Conte è un vincente ma c'è bisogno anche del club e di un cambio di cultura".