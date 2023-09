Micah Richards: “Un giocatore del City mi ha fatto perdere un milione di sterline”

Richards non incolpa il suo ex compagno soltanto della mancata qualificazione agli Europei: "Il Manchester City, in cui giocavo all'epoca, mi aveva promesso un bonus di un milione di sterline nel caso avessimo trovato il pass con la Nazionale. Un milione di sterline, capite? Non di pesos, non di franchi... Quello era il mio bonus: se fossimo andati agli Europei avrei aumentato il mio minutaggio con l'Inghilterra, sarebbe migliorato il contratto col Manchester City. E invece siamo usciti nelle qualificazioni. Colpa di Carson. Lui però adesso è con Guardiola: vince tutti i trofei, addirittura il Triplete lo scorso anno, medaglia dopo medaglia... Si prende tutti i meriti".