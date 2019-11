Mijatovic, stoccata a Bale: “Una persona strana. Il Real Madrid viene dopo il Galles e dopo il golf…”

Ha fatto parecchio discutere il caso legato a Gareth Bale, attaccante del Real Madrid. Infortunato per il club, in campo con il Galles e, per sua stessa ammissione, felice e motivato nel vestire la maglia del proprio Paese.

A parlare dell’esterno blancos, è stato l’ex giocatore e dirigente Predrag Mijatovic ai microfoni di AS: “Penso che Bale sia un ragazzo molto particolare. Non lo conosco personalmente, ma visto tutto ciò che leggo su di lui, appare l’immagine di una persona strana”. E sul tema Nazionale e Real Madrid: “Avere un giocatore nella squadra che dichiara di non essere ben integrato e che ha cose più importanti a cui pensare rispetto alla sua squadra… Prima di tutto pensa al Galles, poi al golf e solo dopo al Real Madrid. Non ho mai parlato di persona con Bale, ma è proprio questo messaggio che manda con le sue stesse parole e azioni. Non si sa mai se puoi contare su di lui. Se sia motivato abbastanza o meno”, ha concluso Mijatovic.