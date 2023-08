Milan, l’ex Paquetà indagato per calcioscommesse

Bufera in Inghilterra, che vede protagonista l'ex centrocampista del Milan Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato dal DailyMail, il calciatore sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento delle autorità dell'FA per possibili scommesse su alcune partite. Come noto a tutti, scommettere sull'esito delle sfide è vietato ai calciatori. In Premier ne abbiamo avuto esempio pochi mesi fa con l'attaccante del Brentford Ivan Toney, poi squalificato per otto mesi. Le indagini riguardo il brasiliano sono in corso e nei prossimi i giorni dovrebbero arrivare maggiori novità. La notizia, inoltre, avrà un impatto importante anche sul mercato con tutte le trattative riguardanti il centrocampista del Newcastle momentaneamente in standby.