Milner, addio al Liverpool: è impressionato da… De Zerbi

Non solo giovani nel Brighton di De Zerbi. Potrebbe esserci l'arrivo dell'esperto Milner dalla prossima stagione.

I complimenti degli esperti e anche dei colleghi. Ora pure un riconoscimento da chi il pallone lo calcia sul campo. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha raccolto tanti elogi in questa stagione e potrebbe giocare un ruolo importante anche in chiave mercato. Infatti, dopo tanti giovani da lui già lanciati, il mister italiano potrebbe essere molto vicino ad accogliere un rinforzo di esperienza e di spessore che arriverebbe dal Liverpool . Di chi si tratta? Del 37enne James Milner .

Come riportato da Sky Sports, infatti, il calciatore inglese si libererà dal Liverpool a fine stagione e sarà un free agent. Milner avrebbe ricevuto una proposta anche dal Burnley, appena promosso in Premier League, ma la sua scelta sarebbe già indirizzata verso un sì al Brighton di De Zerbi in quanto affascinato e impressionato dalla tattica e dal gioco innovati dell'allenatore italiano.