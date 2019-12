Minamino e gli altri: il Liverpool fa la spesa dal Salisburgo che scherza sui social ma viene ‘rimproverato’… dal Lipsia

Takumi Minamino è diventato un nuovo calciatore del Liverpool. I Reds hanno annunciato ufficialmente l’acquisto del calciatore nipponico che, diventerà a tutti gli effetti un giocatore di Jurgen Klopp a partire dal 1° gennaio 2020. Ennesimo colpo dei campioni d’Europa inglesi che, nelle ultime stagioni, hanno ‘fatto la spesa’ in casa Salisburgo.

Minamino, infatti, è solo l’ultimo affare concluso da tra i due club. Ad evidenziarlo è la stessa società austriaca attraverso i social network. Su Twitter, infatti, il Salisburgo ha lanciato una sorta di sondaggio chiamando in causa proprio i Reds e domandando quale sarà il prossimo acquisto dalla loro squadra: “Chi sarà il prossimo?”, hanno chiesto al Liverpool. Il tutto accompagnato da tanto di immagine dei tre recenti affari. Sadio Mané nel 2016, Naby Keita nel 2019 e, appunto Takumi Minanimo.

LIPSIA – Curioso poi, l’intervento del Lipsia che, a quanto pare, non è rimasta molto contenta da questa cooperazione tra club e ha pubblicato alcuni tweet simpatici. Uno di questi, in particolare, vede i giocatori dire: “No, no no”. Insomma, il club tedesco spera che non ci siano più talenti che passeranno dal Salisburgo al Liverpool.