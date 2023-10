Mls, svelato lo stipendio di Lionel Messi all’Inter Miami

Una vaga idea la avevamo già, ma ora è arrivata la cifra ufficiale. Come di consueto con tutti i calciatori che offrono le loro prestazioni nel campionato americano, la Mls ha reso noti gli stipendi più elevati che i club versano ai proprio campioni. In vetta non può che non esserci proprio quello di Lionel Messi, il quale la scorsa estate ha lasciato il Psg e rifiutato l'offerta "esagerata" dell'Arabia Saudita per venire all'Inter Miami. Con i suoi 20 milioni di dollari ( 20.446.667) probabilmente non è il più pagato al mondo, ma l'argentino può comunque vantare uno stipendio tra i più elevati e di tutto rispetto per il nome che porta. Nessuno come lui in America. Gli si avvicina solo Lorenzo Insigne del Toronto, con i suoi 15 milioni di dollari l'anno. Ancora più lontano Xerdan Shaqiri con 8 milioni.