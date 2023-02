Morata: “Insulti a Vinicius? Succede anche a me. Ecco cosa bisogna fare”

"Alla fine non succede solo a lui, succede a tutti noi. Quando si gioca fuori casa insultano anche me, penso che dovrebbe essere il calcio e basta", ha spiegato Morata . "Ripeto, non è una cosa che succede solo a Vinicius perché è molto esposto mediaticamente, succede a tante persone, succede anche a persone della nostra squadra o al nostro allenatore. Ci insultano quando giochiamo in trasferta. Fa parte del calcio, ma dovrebbe essere solo calcio per tutti, non solo per Vinicius, per me o per Jordi Alba".

Morata ha poi aggiunto: "Tutto questo è inaccettabile e incomprensibile, non dovrebbe esserci posto nel calcio per questo. Quando una persona va al campo per insultare non dovrebbe essere più lasciata entrare. Sei in difficoltà, non importa quanto tu sia preparato e lavori per queste situazioni. Quando ti dicono di morire anche a tua moglie o ai tuoi figli, è complicato. Ma non possiamo concentrarci su questo perché succede ogni domenica in ogni campo. Ma non è un problema dei giocatori o del calcio, è un problema del Paese. Dovremmo prendere la Premier League come esempio. Se una persona fa qualcosa del genere in un evento sportivo o qualcosa di simile, viene espulsa e non rientra".