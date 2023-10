Morta Cathy moglie di Sir Alex Ferguson. Fu decisiva per i successi del marito allo United

È morta all'età di 84 anni Cathy Ferguson, moglie dell'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson. Triste momento dell'allenatore scozzese e della sua famiglia che sui social ha comunicato il decesso. "È con profonda tristezza che confermiamo la morte di Cathy Ferguson, deceduta ieri, che lascia il marito, tre figli, due sorelle, 12 nipoti e un pronipote", è stato riportato nel messaggio. Il Manchester United ha espresso le sue condoglianze all'81enne Ferguson e alla sua famiglia. “Tutti al Manchester United esprimono le più sincere condoglianze a Sir Alex Ferguson e alla sua famiglia. Cathy era un'amata moglie, madre, sorella, nonna e bisnonna e una sostenitrice di Sir Alex per tutta la sua carriera", si legge nella nota. Lady Ferguson era molto rispettata e amata dai tifosi dello United per il suo contributo durante il periodo più glorioso del club. All'epoca Sir Alex Ferguson aveva un accordo con i dirigenti del Tottenham per trasferirsi a White Hart Lane da Aberdeen ma la moglie si oppose poiché non aveva interesse a vivere a Londra. Lo stesso ex manager dei Red Davils ha ammesso che non avrebbe mai avuto il successo che ha avuto all'Old Trafford senza l'incredibile supporto di Cathy.