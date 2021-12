Muller, 400 presenze col Bayern Monaco: è tra i top”fedelissimi” col proprio club in Europa

Il tedesco ha raggiunto 400 presenze in maglia bavarese. Oltre a lui solo altri tre calciatori possono vantare determinati numeri

Solamente pochi giorni fa era riuscito a scrivere la storia in Champions League segnando la rete numero 50 col Bayern Monaco , adesso Thomas Muller mette "a referto" un altro traguardo importantissimo con la maglia dei bavaresi.

Si tratta di un primato di "fedeltà" oltre che di continuità. Infatti, come riportato da Opta, grazie alla gara, condita tra l'altro da gol e assist, nella sfida dei tedeschi contro il Wolfsburg, Muller ha raggiunto quota 400 presenze con la maglia del Bayern. Solo Lionel Messi (Barcellona, ​​442), Sergio Busquets (Barcellona, ​​431) e Steve Mandanda (Marsiglia, 429) hanno giocato più sfide del tedesco per una delle squadre dei primi 5 campionati in Europa.