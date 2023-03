Muller non convocato dalla Germania: la reazione di classe è social

"Ieri è stato annunciato che Hansi Flick non mi avrebbe convocato per le prossime due partite. C'è stima reciproca e continueremo ad essere in contatto. Poi vedremo come andrà", ha detto Muller facendo riferimento chiaramente al suo futuro con la Germania . "Incrocio dita ai ragazzi per le prime partite internazionali dell'anno".

La mancata presenza con la squadra tedesca sarà per il giocatore un modo per concentrarsi ancora di più con il club: "Personalmente voglio approfittare della sosta per le nazionali per prepararmi al meglio alle prossime partite con il Bayern. La fase decisiva della stagione del calcio di club si sta avvicinando. Siamo in ottima posizione in tutte e tre le competizioni e abbiamo ancora molto in programma per questa stagione! La mia fame di trofei è ininterrotta!".