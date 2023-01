Muller non lascia la Germania: “Deciderà il CT. Io sono a disposizione”

Da una parte l'addio alla Francia di Hugo Lloris dopo il Mondiale in Qatar e quello dal calcio di Gareth Bale comunicato nelle scorse ore. Dall'altra, la voglia di essere ancora protagonista e soprattutto d'aiuto alla sua Nazionale, da parte di Thomas Muller . Ebbene sì, perché dal ritiro del Bayern Monaco in Qatar, l'attaccante tedesco ha fatto sapere di aver riflettuto a lungo sulla sua carriera internazionale e di non avere intenzione di ritirarsi dalla Germania.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro invernale dei bavaresi, Muller ha spiegato la sua posizione: "Dopo la partita (contro la Costa Rica in cui la Mannschaft è uscita, ndr) è stato emozionante, un momento un po' triste a dire la verità. Ma ci ho pensato a lungo, mi sono scambiato idee con il CT Flick. Finché sarò un giocatore professionista, sarò a disposizione della mia nazionale. Sarà l'allenatore a decidere come e quando impiegarmi. Io sono tranquillissimo e se ci sarà bisogno di me, ci sarò".