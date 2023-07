Mutu vola in Azerbaigian: è il nuovo allenatore del Neftchi Baku

Nuova avventura per l'ex attaccante che vola in Azerbaigian e allenerà il Neftchi.

Presenti anche le primissime parole del mister: "Neftchi è il club con la più grande e forte base di tifosi in Azerbaigian. I fan sono conosciuti in Europa per la loro lealtà e il loro sostegno. Sono sicuro che legherò bene con loro perché alla fine, qualunque cosa facciamo, la facciamo per i nostri fan. Il mio obiettivo è riportare la squadra al posto che le spetta - la posizione più alta in Azerbaigian e rappresentare con orgoglio l'Azerbaigian in Europa. Credo che Neftchi raggiungerà un grande successo nei campi di calcio europei".