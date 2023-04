Nantes-Monaco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazioni del match di Ligue 1, che vede Nantes e Monaco darsi battaglia per le rispettive ambizioni. Una cerca la salvezza, l'altra vuole l'Europa

Redazione ITASportPress

Nantes e Monaco si sfideranno alle 17:05 di domenica 9 aprile 2023, per il match valido 30esima giornata di Ligue 1. I padroni di casa puntano a strappare almeno un punto per la salvezza, mentre i biancorossi vogliono raggiungere la terza posizione.

Nantes-Monaco, le probabili formazioni — Due facce della stessa medaglia, ma con una situazione nettamente differente. A Nantes si guardano alle spalle e scendono in campo per allontanarsi dalla zona retrocessione, la quale dista solo 4 punti. Kombouaré potrebbe quindi ripetere la stessa formazione vista in coppa, seppur con qualche modifica: undici particolarmente difensivo con Centonze, Girotto, Pallois e Victor in difesa. Linea di centrocampo a cinque formata da Chirivella, Blas, Sissoko, Mollet e Simon, mentre in attacco dovrebbe agire il solo Mohamed.

Per quanto riguarda il Monaco, invece, l'obiettivo è ambizioso ma non troppo. La Champions League è a soli sei punti e l'accesso alla competizione tramite qualificazioni a soli tre. Per tale motivo, la formazione allenata da Clement non vorrà farsi sfuggire quest'opportunità schierandosi con il solito 4-3-1-2: Vanderson, Disasi, Maripan ed Henrique in difesa, mentre il trio di centrocampo dovrebbe esser formato da Matazo, Camara e Golovin. In trequarti dovrebbe agire Ben Seghir, ad innescare le due punte Ben Yedder e Volland.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Le ambizioni si mischiano alle possibilità, garantendo una partita assolutamente divertente. Il match tra Nantes-Monaco che si giocherà oggi, domenica 9 aprile 2023 alle 17:05, sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). L'emittente televisivo dispone dei diritti della Ligue 1 per quanto riguarda il suolo italiano.

Un'altra possibilità per seguire Nantes-Monaco, però, potrebbe essere quella dello streaming. Nel caso siate impossibilitati ad assistere al match direttamente dal televisore di casa, Sky mette a disposizione il servizio SkyGo, disponibile su dispositivi mobili e a disposizione degli abbonati, e NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Nantes (4-5-1): Lafont; Centonze, Girotto, Pallois, Victor; Chirivella; Blas, Sissoko, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore: Antoine Kombouaré

Monaco (4-3-1-2): Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique; Matazo, Camara, Golovin; Ben Seghir; Ben Yedder, Volland. Allenatore: Philippe Clement