Nasce il Memorial FC Barcelona: nel nuovo Camp Nou spazio per i tifosi defunti

All’interno dello stadio saranno infatti presenti 26.000 urne nelle quali i tifosi del Barcellona più accaniti potranno decidere di far riposare le proprie ceneri. L’area, collocata ad alcuni metri di distanza dal terreno di gioco, prenderà il nome di Memorial FC Barcelona e avrà un’estensione di 180 metri quadrati.

Le urne saranno sistemate alle spalle degli estesi murali nei quali sono raffigurati i momenti salienti dei 125 anni della gloriosa storia del Barcellona, molti dei quali vissuti in prima persona trepidando da quei tifosi che in questo modo potranno riposare per sempre nel luogo dove hanno gioito tante volte e dove si sono emozionati grazie alle imprese dei propri campioni preferiti.