Neuer pronto per il Bayern Monaco: “A lavoro per tornare in campo presto”

Potrebbero esserci segnali positivi in casa Bayern Monaco per quanto riguarda il recupero di Manuel Neuer . Il portiere, infortunatosi lo scorso inverno in vacanza mentre sciava , potrebbe tornare in campo a difendere i pali del club tedesco. Ad annunciarlo è stato lo stesso estremo difensore nel corso della presentazione della squadra.

Parlando ai tifosi, Neuer ha spiegato che il suo recupero sta procedendo bene e che molto presto conta di tornare ad occupare il suo posto in porta: "Sto andando molto bene. Ho ottimi preparatori, non dobbiamo preoccuparci. Sono sulla strada giusta e sto lavorando sodo per il mio ritorno", ha esordito il giocatore. "Sono molto ottimista e non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione. Sto lavorando sodo per poter tornare velocemente".