Newcastle-Arsenal, Jorginho rifiuta la stretta di mano di Lascelles: è polemica

La prima sconfitta stagionale dell’ Arsenal in Premier League, sul campo del Newcastle, è costata ai Gunners l’aggancio del Liverpool in classifica e il -3 dal Manchester City, che ha surclassato il Bournemouth.

La sfida del St. James’ Park ha però lasciato una sgradevole scia di polemiche, legate in primo luogo ai cori razzisti rivolti ai giocatori del Newcastle Bruno Guimaraes e l’ex Joe Willock. Quest’ultimo ha ripreso la cosa sul proprio account Instagram: “Era solo una partita di calcio” ha scritto il giocatore, mentre il Newcastle attraverso un comunicato ufficiale ha condannato l’accaduto: “Il Newcastle United condanna fermamente gli abusi razzisti inviati a Bruno Guimarães e Joe Willock tramite i social media in seguito alla vittoria di ieri sull'Arsenal. Il nostro messaggio è chiaro. Non c’è spazio per il razzismo nel calcio e nella società”.