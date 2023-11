Neymar, che spavento! Banditi tentano di rapire la figlia di un mese

Tre uomini armati avrebbero fatto irruzione in casa di Bruna Biancardi, compagna del calciatore e madre della sua seconda figlia. Al momento dell'agguato, la donna e la bambina non erano nell'abitazione

Brutto momento per Neymar. Alcuni banditi avrebbero fatto irruzione nella casa di Bruna Biancardi, madre della seconda figlia del brasiliano. L'obiettivo dei malviventi sarebbe stato quello di rapire la bambina, che ha appena compiuto un mese. Per fortuna, al momento dell'irruzione in casa la donna e la piccola Mavie non erano nella struttura. I tre uomini, armati, avrebbero sfruttato la mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso a Cotia, nella periferia di San Paolo.