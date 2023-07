Neymar, i test fisici preoccupano il Psg: dubbi sulle sue condizioni

Si continua a parlare di Neymar . Questa volta, però, dopo il caso relativo alla multa ricevuta per la sua abitazione in Brasile, si torna a far riferimento al calcio giocato. Il brasiliano avrebbe dovuto riprendere ad allenarsi lunedì col Paris San Germain e in effetti era presente al centro sportivo ma solo per i primi test fisici. Proprio questi avrebbero generato alcuni dubbi e timori.

Da quanto si apprende da L'Equipe, infatti, O'Ney, ancora in convalescenza dopo l'infortunio alla caviglia subito lo scorso febbraio, ha effettuato dei test per comprendere le sue reali condizioni e capire se e quando potrà essere a disposizione per la nuova stagione. Il media francese ha sottolineato che gli esami effettuati "hanno sollevato alcuni dubbi" sulla capacità del numero 10 di essere operativo abbastanza rapidamente per iniziare come tutti gli altri la preparazione per la nuova annata.