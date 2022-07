Neymar, l’ex compagno: “Al Psg ha perso la sua magia…”

Ha fatto parlare in queste ore per quella che è sembrata l'ennesima simulazione in campo, per giunta durante un'amichevole. Neymar è ancora sulla bocca di tutti e non certo in modo molto positivo. L'ultimo a parlare del brasiliano è stato un suo ex compagno che, per tre stagioni, ha giocato con lui al Psg. Si tratta di Thomas Meunier, attualmente al Borussia Dortmund, che in un'intervista a Kicker, come ripreso da AS, ha detto la sua su come la stella verdeoro abbia perso quella scintilla che lo aveva caratterizzato in passato.