Niente Napoli, Galtier riparte dal Qatar: c’è la firma con l’Al-Duhail

Galtier approda quindi in uno dei club più prestigiosi del Qatar, che può contare tra le proprie fila su giocatori come Philippe Coutinho e Ruben Semedo e attualmente 4° in classifica a -3 dall’Al Sadd capolista. Il debutto per l’allenatore campione di Francia anche con il Lille nel 2021 è previsto sabato 14 sul campo dell’Al-Gharafa.