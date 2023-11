Nocerino, prima esperienza da allenatore: “Sono entusiasta”

L'ex calciatore Antonio Nocerino è il nuovo allenatore del Miami FC. Il napoletano, che in passato ha giocato con le maglie di Milan e Juventus, inizierà la sua prima avventura in panchina in USL Championship, il campionato di secondo livello nel Nordamerica. È infatti ufficiale la sua avventura, dopo quella nel Potenza Primavera. Il classe 1985 ha firmato un contratto per il 2024.