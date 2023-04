Non solo Chelsea, anche il Psg stringe i primi rapporti con Nagelsmann

Rimasto libero successivamente all'esonero dal Bayern Monaco, Julian Nagelsmann si starebbe guardando intorno per individuare la sua prossima destinazione. Il tecnico tedesco non ha digerito la conclusione dei rapporti con la sua ex squadra, così preferirebbe attendere fino al termine della stagione per ripartire. Nel frattempo i top club europei si interessano e provano a stringere i primi legami con il tedesco, come Chelsea ma soprattutto Psg. Secondo quanto riportato da BFM Paris, infatti, il club parigino avrebbe già contattato il tedesco in vista della prossima stagione.