Lo stesso ex calciatore, in un video condiviso dal club, ha detto: "Il City Group è un gruppo davvero globale. Sono molto organizzati, una bella filosofia. Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo perché abbiamo la stessa visione del calcio, giocano un bel calcio e hanno una bella attitudine e comportamento in campo. Quindi voglio imparare e studiare. Sono molto curioso per quello che sarà e ripeto sono molto felice".