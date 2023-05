Olanda, Groningen-Ajax sospesa causa invasione e fumogeni

Brutte scene quelle che sono state registrate ieri in Olanda, nella sfida tra Groningen e Ajax valevole 32esima giornata di campionato. Quando tutto sembrava andare per il meglio, con la situazione calma e tipica di una partita, è scoppiato il caos. Precisamente al 6' minuto di gioco, i tifosi della squadra di casa hanno deciso di invadere il campo come protesta. Opposizione probabilmente dovuta agli scarsi risultati collezionati dalla squadra, prossima alla retrocessione da 17esima classificata.