Onana, fior di critiche: il portiere ha fatto un’altra “papera”

Non è cominciata al meglio l'avventura di André Onana al Manchester United. Il portiere ex Inter è stato oggetto di forti critiche per delle prestazioni al di sotto delle aspettative. L'ultima è recente. In Man.United-Nottingham Forest, il portiere non ha avuto i riflessi pronti e, con un intervento goffo, è andato a terra lasciando totale libertà all'attaccante avversario di tirare e portare in vantaggio la propria squadra. Poi il raddoppio pochi minuti più tardi, ma qui le sue responsabilità sono minime. Alla fine i Red Devils l'hanno ribaltata, ma vedere Onana raccogliere la sfera per ben due volte dopo solo 5' lascia molti tifosi basiti. Già mugugni a Manchester per un portiere costato tantissimo.