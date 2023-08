Onana prende gol da centrocampo: “Accetto tutte le critiche del caso”

A metterla a segno Sotoca che aveva portato in vantaggio i francesi, poi sconfitti per 3-1. A far discutere il posizionamento proprio del portiere neo arrivato nel club inglese, sorpreso dalla lunghissima distanza. Proprio Onana ha commentato quanto accaduto dopo la sfida: "Sono contento della mia prima partita da titolare qui, orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra. Il benvenuto è stato caloroso. Sono contento per la vittoria. Certo, possiamo sempre migliorare, alcune cose dobbiamo cercare di sistemarle. Il gol preso? Come dico sempre, sono responsabile di tutto, soprattutto quando subiamo gol. Sono il portiere, quindi prendo tutte le critiche del caso e tutte le pressioni su di me. È stata una grande partita per me e per i ragazzi, sono contento per tutto".