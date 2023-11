Orrore dalla Spagna: Oulida in prigione per abusi sessuali sulla figlia

Non è la prima volta che Oulida, rimasto a vivere in Spagna dopo la fine della carriera, incorre in problemi penali. In passato infatti l’ex giocatore era stato accusato di frode fiscale.

Dopo aver lasciato l’Ajax nel 1995, con in bacheca due campionati nazionali, seppur non da protagonista, Oulida si trasferì in Spagna, al Siviglia, dove rimase per tre anni, due in Liga e uno in Segunda Division, trovando però poco spazio (44 presenze complessive). Quindi le espeirenze in Giappone con Nagoya Grampus e Consaole Sapporo, intervallate da un’annata in Ligue 1 con il Sedan (2002). Nel 2004 il ritorno in patria con l’ADO Den Haag, poi l’addio al calcio a soli 30 anni.