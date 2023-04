Oscar chiama: “Tornare in Premier un sogno, ma amo anche l’Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Premier League Brasil, Oscar ha rilasciato una lunga intervista nel quale mostra il desiderio per il ritorno in Europa. Il centrocampista lasciò il grande calcio all'età di 25 anni per volare in direzione Shanghai Port ed ora immagina un clamoroso ritorno: "La Premier è il campionato che si addice di più alle mie caratteristiche, c'è uno stile di gioco... dinamico. Tornare sarebbe un sogno, è un campionato che adoro ma amo anche l'Italia e ho il passaporto italiano".