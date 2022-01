Oscar torna in Europa, la conferma: “Barcellona? Ne stiamo parlando…”

Il brasiliano può tornare in Europa e giocare al Barcellona

Per un Dembelé in uscita , il Barcellona pensa ad un colpo da... Oscar . Ebbene sì perché se nelle scorse settimane si erano intensificati i rumors sul possibile ritorno in Europa del fantasista brasiliano, adesso le cose sembrano farsi più concrete.

Il calciatore sta iniziando la sua quinta stagione in Cina e ha ancora un contratto in essere fino al 2024 cosa che però potrebbe non essere un problema se i dialoghi col Barcellona dovessero andare a buon fine specialmente in ottica mercato estivo.