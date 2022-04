Owen e Ferdinand pazzi del Liverpool: “La miglior squadra mai vista. Possono vincere 4 trofei”

Il parere dei due ex calciatori sulla forza della squadra di Jurgen Klopp

Mezzo piede in finale di Champions League per il Liverpool di Jurgen Klopp che nella notte ha avuto la meglio sul Villarreal per 2-0. I Reds stanno concludendo al meglio la loro stagione e si trovano in lotta per vincere ancora ben quattro trofei. Una situazione che ha galvanizzato due ex leggende come Michael Owen e Rio Ferdinand che negli studi di BT Sport hanno elogiato la formazione inglese.