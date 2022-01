Paquetà al Psg grazie a Leonardo? L’agente smentisce: “Speculazioni”

Il procuratore del brasiliano fa chiarezza sulle voci di mercato

Nelle scorse ora in Francia si sono susseguite diverse voci di mercato relative al possibile interesse del Paris Saint-Germain per Lucas Paquetà , ora al Lione . In modo particolare i media aveva riportato il fortissimo feeling tra i brasiliano e il direttore sportivo parigino Leonardo che già aveva voluto il giocatore ai tempi del Milan.

Intervistato da RMC Sport però Eduardo Uram, agente del fantasista, ha raffreddato la pista facendo chiarezza: "Il suo trasferimento non è all'ordine del giorno. Leonardo lo conosce molto bene dai tempi del Flamengo, è vero, ma qualcuno ha messo tutto assieme per generare questa speculazione. Non è arrivata alcuna richiesta né a me né al Lione per Lucas". E ancora: "L'unica cosa che conta in questo momento è che il ragazzo sia in ottima forma, che stia giocando bene e sia fra i migliori calciatori della Ligue 1".