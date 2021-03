Paul Merson: “Kane più forte di Lewandowski. Il polacco segna tanto solo in Germania…”

Incredibile stoccata a Robert Lewandowski da parte di Paul Merson, ex giocatore inglese. Alle colonne del Daily Star, l’ex anche di Arsenal e Aston Villa non ha risparmiato un confronto tra l’attaccante polacco del Bayern Monaco e il centravanti della Nazionale dei Tre Leoni Harry Kane.

Paul Merson: “Kane meglio di Lewandowski”

Parlando di attaccanti nel paronama calcistico internazionale, Paul Merson ha avuto parole al miele per il connazionale Harry Kane: “Dico che è il giocatore più talentuoso della squadra Nazionale. Penso sia più talentuoso anche di Grealish e Foden. Fa tantissimi gol e passa la palla anche meglio di come fanno i giocatori prima citati”, ha commentato l’ex calciatore.

Poi un paragone: “Robert Lewandowski ha vinto il premio Fifa Best Player lo scorso anno, ma credo non sia bravo quanto Harry Kane. Lewandowski fa gol e ‘distrugge’ tutto solo in Germania. Kane lo fa in Premier League. Poi, non ricordo Lewandowski abbia toccato palla all’ultimo Mondiale, mentre Kane ha vinto anche la scarpa d’oro…”.