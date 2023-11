Paura in Ucraina, partita continuamente interrotta da allarmi antiaerei

La partita non finisce mai in Ucraina: a causa degli allarmi antiaerei, Dnipro-Oleksandriya è la gara più longeva della storia

Continuano gli attimi di paura in Ucraina dove è ancora in atto il conflitto con la Russia. A risentirne non è solo il paese e l'intera popolazione per le tremende condizioni, ma anche il mondo del calcio che lunedì ha stabilito un nuovo record. Pare infatti che a causa delle continue interruzioni dovute agli allarmi antiaerei, la gara di campionato tra Dnipro e Oleksandriya sia stata tra le più longeve della storia dello sport. La sfida è infatti durata un totale di cinque ore, un tempo decisamente interminabile che mai una gara di calcio era riuscita a toccare. Colpevole di questa gran perdita di tempo è anche il Var, che per prendere una decisione riguardo una posizione considerata in fuorigioco ha impiegato circa 62 minuti.