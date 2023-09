Pazzi per Messi: dal principe Harry a Di Caprio e LeBron, tutti a vederlo giocare!

Ha dell'incredibile l'impatto di Leo Messi sulla MLS. Sono infatti tantissime le star americane e non solo che si sono incuriosite così tanto per il fenomeno mediatico dell'argentino a Miami da accorrere in massa allo stadio a vederlo giocare la gara contro il Los Angeles FC. Messi ha avuto un impatto clamoroso: 11 gol in 10 gare giocate, e ieri per la prima volta ha visitato la California: non hanno resistito al suo arrivo il giocatore dei Los Angeles Dodgers Julio Urias, ma anche James Harden. Fra le altre celebrità dello sport c'erano anche LeBron James e Magic Johnson.