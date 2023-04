Petit: “Mbappé deve lasciare il Psg se vuole vincere il Pallone d’Oro”

Le parole della leggenda, il quale consiglia al 24enne di cogliere al più presto la chiamata del Real Madrid

Anche quest'anno Kylian Mbappé ha dovuto dire "arrivederci" alla Champions League. Una disfatta clamorosa per l'attaccante che, praticamente da solo, ha tenuto in piedi la Francia in finale di Mondiali contro l'Argentina. Senza alcun dubbio, Kylian è uno dei migliori campioni che il calcio sta imparando a conoscere. Ma così, non andrà da nessuna parte. Almeno ciò è quanto riferito da Emmanuel Petit, campione e leggenda della Nazionale francese, il quale si è espresso proprio sull'ex Monaco ai microfoni di Legal Sportsbook.

Secondo l'ex centrocampista, il destino di Kylian sarebbe quello lasciare il Psg, per mantenere vivo il sogno di vincere trofei a livello individuale e non solo. Anche la Champions League, non una di quelle coppe che i parigini sono abituati a vincere. Queste le parole di Petit: "Ha battuto ogni record in Francia, ma se vuole vincere la Champions e diventare il miglior giocatore del mondo penso debba lasciare il PSG. Ha le potenzialità di diventare Pallone d'oro".

Successivamente, l'ex leggenda ha accennato ad un trasferimento. Si, quello rimasto a metà pochi anni fa al Real Madrid: "Se la porta è ancora aperta, penso debba prenderla il prima possibile".

Fanno scalpore la parole di una leggenda del calcio francese, che intima il miglior talento nazionale ad abbandonare il paese. Che il campionato di Ligue 1 non sia tra i più competitivi non è novità dell'ultim'ora, ma che addirittura sia necessario abbandonare il Psg lascia riflettere. Quale sarà il futuro di Kylian Mbappé? Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2025.