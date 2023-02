Phil Neville: “Messi all’Inter Miami? Cambierebbe tutta la nostra vita”

Sono ormai mesi che si parla del futuro di Lionel Messi e del possibile approdo in MLS nella prossima stagione o, comunque, in futuro. In tale ottica è l'Inter Miami la squadra maggiormente accreditata per far firmare La Pulce. Phil Neville, allenatore del club, ha rilasciato un'intervista al The Athletic dove ha parlato proprio di questo e di come l'eventuale arrivo dell'argentino cambierebbe totalmente la vita dell'intera squadra, non solo a livello sportivo.