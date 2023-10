Piqué su Rafa Marquez: “Pronto per allenare il Barcellona”

Intervistato da ESPN Mexico, Gerard Piqué ha parlato di Rafa Marquez, suo ex compagno di squadra al Barcellona e oggi allenatore della seconda squadra dei catalani. Secondo l'ex difensore, il messicano è già pronto per prendere la guida della prima squadra del Barcellona. A specifica domanda infatti, Piqué ha risposto così: "Sì, sicuramente è pronto. Rafa è qualcosa di più che pronto per questo genere di esperienze, per l'attitudine che ha, per le sue conoscenze e per l'esperienza. È in un processo di apprendimento da allenatore e sono sicuro che in futuro lo vedremo su una panchina della Liga. Se sarà il Barca o un altra squadra non so, ma si sta preparando in maniera eccellente" - l'elogio di Gerard Piqué all'ex compagno di squadra, che ha anche un passato in Italia e in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.