Pires non ci sta: “Messi e Neymar piagnucoloni”

Le dichiarazioni di Neymar riguardo il difficile rapporto tra Messi e la tifoseria del Psg hanno fatto il giro del mondo. E le risposte non si sono fatte attendere, sia da tifosi che non. A prendere parola è infatti stato l'ex attaccante Robert Pires, che ha accusato i due fuoriclasse di essere due piagnucoloni fuori dal campo: "Secondo me lo sono - ha dichiarato Pires -. Perché se sei un professionista devi necessariamente sapere come gestire la pressione. Quando sei bravo sei felice e ricevi gli elogi di tutti, mentre quando non lo sei sei sempre sotto critica. Ricordo il mio trasferimento all'Arsenal ci siamo detti "chi è? È lì per sostituire Overmars, fa schifo'. Ho continuato a lavorare e alla fine ho dato i miei frutti".