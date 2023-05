Pochettino al Chelsea? Parlerà anche con Lukaku: ecco quando

Futuro tutto da scrivere per Romelu Lukaku. Il centravanti belga è attualmente in prestito secco all'Interdal Chelsea e sul suo destino ci sono diversi rumors. Dopo la stagione non particolarmente fortunata, l'attaccante si sta riprendendo con prestazioni e soprattutto gol importanti che potrebbero cambiare le sorti in vista della prossima annata.