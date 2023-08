Pochettino al veleno su Lukaku: “Non è cambiato nulla e non mi riguarda…”

A poche settimane dal termine del mercato, il futuro di Romelu Lukakuè ancora mistero. L'attaccante è stato scaricato dall'Inter per i contatti che intratteneva con la Juventus, poi con i bianconeri non si è trovato l'accordo e Romelu è rimasto a Londra. Ma al Chelsea non c'è spazio per lui. Lo ha confermato Mauricio Pochettino: "La situazione di Lukaku non mi riguarda - ha esordito l'allenatore dei blues -. Perché non è una scelta di una parte soltanto, ma un accordo tra due parti. C'era già quando sono arrivato e non mi interessa. Non è cambiato nulla in questi mesi. Io penso alla mia squadra e ciò di cui ho bisogno per migliorarla, non situazioni già chiare e decise".