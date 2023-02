Porto ko e il presidente alza la voce: “Stop Var che penalizza noi e aiuta il Benfica”

Le parole del patron del club avversario dell'Inter in Champions

Redazione ITASportPress

Pesanti accuse alla categoria arbitrale lanciate dal presidente del Porto Jorge Nuno Pinto da Costa dopo la sconfitta contro il Gil Vicente per 2-1. Gli avversari dell'Inter agli ottavi di Champions League hanno avuto un rigore contro e chiuso in nove il match per il rosso a Joao Mario e Uribe. "Se il Var funziona per alcuni e non funziona per altri, allora basta Var perché è solo spendere soldi e distorcere la verità del campionato" - ha attaccato il patron del club lusitano-.

Torneo falsato Pinto da Costa poi ha rincarato la dose puntando l'indice anche sulla capolista Benfica che ha battuto il Vizela: "Così si falsa il campionato anche perchè nella stessa giornata in cui noi siamo stati penalizzati, manca un'espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, e in questo caso il Var non è intervenuto. Il giorno dopo contro di noi due interventi dell'arbitro video che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il mio Porto. Ed è un dato di fatto che nel match del Benfica il Var non sia intervenuto. Così, la classifica del campionato è falsata".

Stop Var Infine Pinto da Costa fa una richiesta: “Viste le prestazioni del Var contro di noi e del Var nella partita di Vizela contro il Benfica, faccio una richiesta: basta con il Var perché utilizzarlo per alcuni e non per altri è scorretto. Se il Var funziona per alcuni e non funziona per altri, allora basta Var perché è solo spendere soldi e distorcere la verità del campionato", ha concluso Pinto da Costa. Adesso il vantaggio in classifica dal Benfica è di nove punti e per il Porto sarà una vera impresa puntare al titolo.